Серед іншого на узбережжі полігону "Опук" вже завантажені у великі десантні кораблі підрозділи морської піхоти, техніка, озброєння.

Російські військові, які брали участь у раптових навчаннях у Криму, за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу почали повертатися до пунктів постійної дислокації.

Про це 23 квітня заявили в російському Міноборони, опублікувавши відео відведення техніки.

"В даний час військові підрозділи і з'єднання здійснюють марші на залізничні станції завантаження і аеродроми, здійснюють завантаження на десантні кораблі, залізничні платформи і літаки військово-транспортної авіації", - стверджують у відомстві.

Серед іншого на узбережжі полігону "Опук", де відбувалися навчання, вже завантажені у великі десантні кораблі підрозділи морської піхоти, техніка, озброєння Каспійської флотилії та Чорноморського флоту.

Читайте також"Вторгнення в Україну малоймовірне": аналітики розповіли, чому РФ стягує військаЗа даними Міноборони РФ, в активній фазі міжвидового навчання у Криму брали участь понад 10 тис. російських військовослужбовців, 1,2 тис. одиниць озброєння і військової техніки, з них понад 40 кораблів і катерів, 20 суден забезпечення, до 200 літальних апаратів, зокрема 40 літаків військово-транспортної авіації.

Шойгу наказав до 1 травня 2021 року повернути особовий склад 58-ї армії Південного військового округу, 41-ї армії Центрального військового округу, сьомої, 76-ї десантно-штурмових і 98-ї повітряно-десантних дивізій повітряно-десантних військ у пункти постійної дислокації.

Російські навчання на полігоні "Опук" у Криму

22 квітня російські військові заявили про проведення міжвидових навчань на полігоні "Опук", розташованому за 60 км від Феодосії та за 40 км від Керчі, в рамках раптової перевірки боєготовності.

Зокрема, в район проведення навчань виводилися кораблі Чорноморського флоту і частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу.

Також у навчаннях повинні були взяти участь підрозділи загальновійськового об'єднання, об'єднання ВПС і ППО, бойові кораблі та судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, підрозділи Повітряно-десантних військ.

У Міноборони РФ не уточнювали, скільки особового складу і військової техніки буде задіяно в навчаннях.

Згодом стало відомо, що Росія почала відведення військ Південного і Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня.

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Автор: Катерина Комолова