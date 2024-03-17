Кріш’яніс Каріньш попередив про агресивний російський імперіалізм і виступив за надійний захист НАТО.

Навіть коли нинішній президент Росії Володимир Путін піде зі сцени, імперські претензії РФ, які зараз мають руйнівний ефект в Україні, продовжуватимуть загрожувати Європі. Таку думку в інтерв’ю The Telegraph висловив міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш.

За його словами, Росія все ще є імперіалістичною країною, яка дивиться на світ так, як "деякі європейські країни робили, можливо, 100-150 років тому".

"З точки зору НАТО, нам ще довго доведеться мати справу з проблемною Росією, небезпечною Росією. Навіть після закінчення цієї війни - а всі війни закінчуються врешті-решт - у нас все одно буде проблема з Росією, яка не буде безпосередньо пов'язана з правлінням Путіна", - прогнозує латвійський дипломат.

Він зазначив, що наразі немає жодних ознак того, що в Росії існує якийсь рухна чолі з лідером, який сповідує ліберальні ідеї, а, отже, загроза з боку РФ вимагає від НАТО сильної та прозорої політики стримування та зміцнення військової підтримки України в її протистоянні Росії.

"Це дуже важка частина війни. ... Україна має абсолютно найвищий бойовий дух. ... Вони навчать нас, як використовувати дрони в таких конфліктах. Але від основ неможливо втекти. Україні потрібна зброя, Україні потрібні боєприпаси", резюмував Каріньш.

Підтримка України Заходом - останні новини

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував використання активів РФ та створення коаліції далекобійної артилерії. Під час спільної прес-конференції у Берліні з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем’єром Польщі Дональдом Туском Шольц запевнив, що Німеччина, Франція та Польща підтримують Україну.

При цьому, за його словами, "також зрозуміло, що країни не воюють з Росією", але закуповуватимуть більше зброї для Києва на світовому ринку, а також з партнерами нарощуватимуть виробництво зброї в Україні.

Під час цієї ж зустрічі Макрон заявив, що країни продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, оскільки "на кону в Україні безпека всієї Європи".

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