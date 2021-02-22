Високий представник ЄС Жозеп Боррель висловив сподівання, що голови МЗС країн-членів євроспільноти продемонструють єдність у реагування на дії Росії.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель очікує, що міністри закордонних справ країн-членів ЄС сьогодні на засіданні відреагують на конфронтацію Росії з Євросоюзом.

Про це Боррель сказав перед початком засідання Ради ЄС.

"Зрозуміло, що Росія безсумнівно перебуває у конфронтації з Європейським Союзом", - наголосив Боррель.

Також він нагадав, що Росія грубо відмовилась взаємодіяти з ЄС у питанні, що стосується критика Кремля Олексія Навального, у тому числі не захотіла виконувати рішення Європейського суду з прав людини щодо негайного звільнення Навального.

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"На Раді міністрів закордонних справ відбудеться важливе обговорення щодо того, як на це реагувати. Я сподіваюсь, що ми зробимо це у єдності й у налаштованості", - сказав Боррель.

Відносини Євросоюзу і Росії: що передувало

За підсумками нещодавнього візиту до Москви віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія не зацікавлена в конструктивному діалозі з ЄС. За його словами, російська влада не хотіла використати його візит для налагодження конструктивного діалогу з Євросоюзом.

У Москві Боррель закликав міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова виконувати Мінські угоди щодо врегулювання війни на Донбасі. Високий представник ЄС вказав на важливість поважання територіальної цілісності України.

Пізніше з'явилась заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова про готовність Росії розірвати відносини з ЄС. Зокрема, Лавров, відповідаючи на запитання, чи йде Росія до розриву з Євросоюзом, заявив: "Виходимо з того, що ми готові. Ми сусіди. Якщо брати колективно, вони як і раніше наш найбільший торговельний, інвестиційний партнер. Багато компаній тут працюють, сотнями, тисячами обчислюються спільні підприємства. Якщо бізнес взаємовигідний, ми будемо його продовжувати". Він переконаний, що РФ зараз з військового погляду стала повністю самодостатньою.

При цьому, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ЗМІ нібито спотворили сенс заяв Лаврова. Він пояснив, що йдеться про те, що Росія має бути готова "до якихось рестрикцій, до якихось обмежень та інших недружніх проявів".

У МЗС Німеччини заявили, що здивовані словами Лаврова і вважають такі висловлювання "дивними". А в Брюсселі заявили, що розцінюють дії Москви як небажання йти на діалог і співпрацю.

11 лютого стало відомо, що у Євросоюзі розглядають пропозицію запровадити санкції проти Росії у зв'язку з ув'язненням Навального.

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Автор: Віталій Саєнко