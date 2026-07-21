Росія може використати українські дрони для провокацій у Польщі, - міністр оборони

Росія має значну кількість перехоплених українських дронів.

Росія має значну кількість перехоплених українських дронів, і ймовірно може використати їх для здійснення провокацій на території Польщі. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у Facebook.

Він наголосив, що Польщі слід готуватися до такого сценарію провокацій "під фальшивим прапором", тож це питання стане одним із ключових на засіданні урядового комітету з питань безпеки.

"Про це говорять наші партнери з країн Балтії, Фінляндії, Румунії. Ми бачимо, що ця загроза стосується всього східного флангу НАТО", – підкреслив польський міністр оборони.

Відео дня

Він відзначив, що рівень загрози з боку Росії залишається надзвичайно високим, Москва поступово нарощує ескалацію не лише у військовій, а й в інформаційній сфері.

Косіняк-Камиш наголосив, що протягом останнього тижня польські та шведські винищувачі тричі підіймалися для перехоплення російських літаків над Балтійським морем. Крім того, Польща регулярно стикається з кібератаками, втручанням у роботу критичної інфраструктури та випадками глушіння сигналів GPS.

Тож ці випадки свідчать про те, що Росія не відмовляється від своєї тактики дестабілізації, підкреслив міністр.

Польща і Росія

Раніше про підготовку Росією провокацій проти Польщі попереджав глава польського МЗС Радослав Сікорський.

Цю заяву польський дипломат озвучив на тлі того, що Польща неодноразово попереджала про можливість використання Росією гібридних операцій для випробування НАТО без розв’язання повномасштабної війни.

Також відомо, що у Польщі 21 липня пройдуть навчання під кодовою назвою "Аларм-26", що передбачають масові випробування звукових сигналів. Метою навчань є перевірка практичного використання систем попередження та оповіщення населення.

Вас також можуть зацікавити новини: