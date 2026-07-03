США попередили Польщу про можливу збройну провокацію Росії: як окупанти можуть це зробити

Серед імовірних сценаріїв називають удари безпілотниками або ракетами по критичній інфраструктурі Польщі.

Сполучені Штати попередили Польщу про можливу підготовку Росією збройної провокації на території країни, метою якої може стати перевірка готовності НАТО до колективної відповіді.

Вашингтон неодноразово передавав Варшаві розвідувальні попередження про можливі дії Москви, повідомляють польське видання Onet та The Telegraph із посиланням на джерела, близькі до президента Польщі Кароля Навроцького, а також співрозмовників у сфері безпеки.

Серед імовірних сценаріїв називають удари безпілотниками або ракетами по критичній інфраструктурі Польщі, а також проникнення російських чи білоруських військових на територію країни - невелике наземне вторгнення російських солдатів через східний фланг НАТО.

Відео дня

Джерела в польських спецслужбах припускають, що Росія може організувати атаку на енергетичні об'єкти або імітувати авіаційний удар, щоб змусити Польщу задіяти системи протиповітряної оборони.

Також розглядається сценарій так званої гібридної атаки в прикордонній зоні.

Співрозмовники не виключають, що Росія може представити це як випадкове заходження на польську територію через збій GPS або як сумнівну рятувальну операцію з вилучення несправного гелікоптера.

"Росія розраховуватиме на те, що замість того, щоб відкривати вогонь по російських чи білоруських солдатах у такій ситуації, Польща буде змушена вести переговори з Росією чи Білоруссю, а не реагувати силою", - повідомили польські джерела.

Зазначається, що припинення підтримки України Заходом може бути навіть центральною вимогою Росії щодо таких переговорів в обмін на вихід з Польщі.

Друге джерело, в посольстві в одній із країн-союзників Польщі по НАТО, також підтвердило, що провокація в одній з балтійських країн є серйозним ризиком. Те саме заявило джерело в польському міністерстві оборони.

Четверте джерело у сфері безпеки країн Балтії підтвердило виданню The Telegraph, що такі плани обговорювалися в Москві. Росія може потім спробувати заявити, що провокацію здійснила Україна.

Російські оператори дронів активно готуються до війни з НАТО

Як повідомляв УНІАН, рганізатори щорічної конференції виробників та операторів дронів у Росії під назвою "Дронниця" заявили, що однією з головних цілей цьогорічної зустрічі є "підготовка до великої війни з НАТО".

На попередніх конференціях розглядалися питання покращення навчання російських операторів безпілотників, формування сил, що використовують безпілотники, та стратегії виправлення "помилок" у використанні дронів російськими військовими.

Україна неодноразово попереджала, що інші європейські країни можуть стати об'єктом нападу Росії, щойно сотні тисяч російських військових, які зараз перебувають на полі бою, будуть звільнені після досягнення мирної угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: