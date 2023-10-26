Начштабу оборони Індії заявив, що вплив Росії буде слабшати, незважаючи на грізний ядерний арсенал.

Ядерної зброї Росії недостатньо, щоб запобігти ослабленню її впливу на світовій арені, заявив начальник штабу оборони Індій генерал Аніл Чаухан.

Як пише Newsweek, він заявив, що червневий заколот групи найманців Вагнера проти влади президента Володимира Путіна продемонстрував "внутрішню слабкість" Росії, і передбачив посилення впливу Китаю.

У своїй промові він підкреслив, що очікує ослаблення глобального впливу Росії, ключового союзника Індії.

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"Геополітичне значення Росії знизиться в найближчі часи [...], незважаючи на те, що вона є великою ядерною державою. Повстання Вагнера вказує на внутрішню слабкість і вказує на те, яким може бути майбутнє Росії", - сказав він.

Начштабу оборони Індії також вказав, що Китай в даний час "займає важливе місце в геоекономічному світовому порядку" і в майбутньому він буде розширювати свій вплив.

Індійське новинне видання The Wire повідомило, що хоча публічна оцінка Чауханом Росії була "несприятливо сприйнята в офіційних і дипломатичних колах", проте у військових колах "були поширені погляди щодо зниження статусу і впливу Росії".

Відносини Індії та Росії

Як повідомляв УНІАН, Росія обходить санкції на нафту за рахунок її продажу країнам, які не підтримали цінові обмеження. Зокрема, її великим партнером стала Індія.

Водночас в Офісі президента України зазначали, що Індія бере активну участь в українській формулі миру. Зокрема, індійський радник з питань нацбезпеки був присутній на обох зустрічах і в Копенгагені, і в Джидді. Таким чином, можна говорити, що Індії, як і Китаю, не байдужа ситуація в Україні.

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