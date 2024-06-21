За деякими даними, у Росії є технології, що дають змогу прослуховувати сигнали телефонів і створювати перешкоди для зв'язку та GPS-навігації.

Росія направила до берегів Німеччини розвідувальний корабель "Василь Татищев". Корабель побудований у 1980-ті, загалом у Балтійському флоті РФ два таких розвідники, пише Bild.

Зазначається, що корабель, який вийшов із Калінінграду і пройшов уздовж північного узбережжя Німеччини, зараз перебуває в нейтральних водах Балтійського моря між Кілем і островом Фемарн. Його супроводжував патрульний катер ВМС Данії та корабель поліції ФРН. Однак вони не втручалися, оскільки корабель не заходив у територіальні води цих країн.

Як пишуть німецькі ЗМІ, "Василь Татищев" спостерігав за щорічними навчаннями НАТО BALTOPS.

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"Навіщо корабель став між Кілем і Фемарном, неясно. За деякими даними, у Росії є технології, що дають змогу прослуховувати сигнали телефонів і створювати перешкоди для зв'язку і GPS-навігації", - пише Bild.

Раніше на півночі Німеччини вже виникали проблеми із судноплавством через збої навігації. У Міноборони ФРН заявили, що збої, найімовірніше, мають російське походження і ґрунтуються на перешкодах в електромагнітному спектрі, які формуються, зокрема, в Калінінградській області.

Російські диверсії в Німеччині

Раніше Bild писав, що до великої пожежі на металургійному заводі Diehl Metall Applications у Берліні, яка сталася на початку травня, причетна Росія.

За даними Bild, одна з іноземних розвідок поінформувала спецслужби ФРН, що пожежа була результатом російського саботажу. У зарубіжних розвідників є конкретні докази причетності РФ, їх зараз вивчають німецькі правоохоронні органи.

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