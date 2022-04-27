Напередодні РФ припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.

Заява "Газпрому" про припинення постачання газу у Польщу і Болгарію після їхніх відмов від оплати у рублях – це спроба Росії шантажувати Євросоюз газом.

Про це у Twitter заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

"Це невиправдано і неприпустимо. І це ще раз свідчить про ненадійність Росії як постачальника газу. Ми готові до такого сценарію. Ми тісно контактуємо з усіма державами-членами. Ми працюємо над забезпеченням альтернативних поставок і кращих можливих рівнів зберігання по всьому ЄС", – написала вона.

За словами Урсули фон дер Ляйен, держави-члени розробили плани на випадок непередбачених обставин саме для такого сценарію: "Зараз проходить засідання Координаційної групи по газу. Ми плануємо нашу скоординовану відповідь ЄС. Ми також продовжимо роботу з міжнародними партнерами, щоб забезпечити альтернативні потоки".

Глава Єврокомісії додала, що продовжить роботу з європейськими та світовими лідерами для забезпечення безпеки енергопостачання в Європі.

Оновлено. Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков заявив, що для уряду не стало несподіванкою рішення Росії зупинити постачання газу. Він запевнив, що зменшення постачання споживачам не буде, повідомляє БГНЕС.

Пєтков назвав дії "Газпрому" грубим порушенням контракту та шантажем, на який країна не піддасться. За його словами, він провів розмову з головою Єврокомісії, яка запевнила його, що ця ситуація буде проблемою не Болгарії, а всього ЄС, і відповідь буде спільною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 квітня Росія зупинила постачання газу до Польщі за Ямальським контрактом, а також призупинила постачання газу до Болгарії.

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