За останній рік РФ та Іран стали тісно співпрацювати у військових питаннях, що викликало глибоке занепокоєння у Вашингтона.

Представництво Ірану в ООН заявило про покупку російських винищувачів Су-35.

Як пише Irib News Agency, Іран вже завершив підписання контракту на покупку літаків у Росії.

За останній рік РФ та Іран стали тісно співпрацювати у військових питаннях, що викликало глибоке занепокоєння у Вашингтона, додають в ЗМІ.

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Нагадаємо, що за повідомленнями CNN, Росія могла дістати на полі бою деяку частину зброї та обладнання, наданого США і НАТО, і відправити їх до Ірану. Там, на думку США, Тегеран спробує перепроектувати системи.

Іран - союзник Росії

Іран та Російська Федерація продовжують вести таємні переговори про співпрацю в виробництві безпілотників, які Москва активно використовує у війні з Україною.

Росія погодилася поставляти Ірану збагачений уран для створення ядерної зброї, заявила американська розвідка.

Іран модифікує ударні дрони-камікадзе Shahed-131, які Росія використовує для ударів по українській цивільній інфраструктурі.

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