Американські військові будуть "дуже уважно спостерігати" за російськими військами біля українського кордону.

Влада США не впевнена, що Росія пішла на деескалацію ситуації в окупованому Криму і біля кордону з Україною після нарощування військової присутності.

За словами офіційних осіб США, поки "занадто рано" говорити про це з визначеністю, пише Голос Америки.

Згідно із заявами в Пентагоні, частина російських військ була відведена, але небезпека агресії зберігається.

"Ми бачили певний відступ деяких сил від України. Поки занадто рано говорити про це і приймати за чисту монету російські заяви про те, що те, що вони називали навчаннями, тепер завершилося, і вони відводять усіх назад", - заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Він додав, що американські військові "будуть дуже уважно спостерігати за цим".

Країни Заходу не раз висловлювали стурбованість у зв'язку з найбільшою концентрацією російських військ з 2014 року, коли Москва віддала наказ про вторгнення в Крим і захоплення півострова. Так, європейські офіційні особи минулого тижня заявили, що на піку останнього нарощування понад 100 тисяч російських військовослужбовців перебували на відстані можливого удару по українській території.

Російська влада, своєю чергою, постійно звинувачувала Україну в тому, що вона є джерелом проблем в регіоні.

У понеділок Кремль повідомив, що в телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін зробив акцент на "провокаційних діях" Києва на сході України.

Пізніше того ж дня співробітник НАТО заявив "Голосу Америки", що альянс взяв до уваги оголошення російської сторони.

"Будь-які кроки з деескалації з боку Росії мають велике значення та давно назріли", - додав він.

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Білий дім заявив у понеділок, що США намагаються знизити напруженість у відносинах із Росією, яку багато російських офіційних осіб описали як найсерйознішу з часів "Холодної війни".

"Наша мета - зниження напруженості у відносинах", - заявила журналістам прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

22 квітня Росія заявила, що починає відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що"всі поставлені цілі досягнуті".

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Автор: Олександр Топчій