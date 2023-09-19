Водночас виключення Росії з ООН більш складне завдання.

Дипломат, колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко розповів, що після зустрічі північнокорейського та російського диктаторів, з’явився новий аргумент для замороження повноважень Росії в ООН.

В ефірі телемарафону дипломат зазначив, що політичний шлях виключення Росії з ООН за порушення статуту організації Об'єднаних Націй потрібує політичної волі, якої наразі поки немає. Інший шлях, суто юридичний, "поставити під сумнів статус Росії, як продовжувача так званого СРСР, і просто викинути її з ООН за те, що вона не вступала в цю організацію згідно з процедурами прописаними в статуті". Але починати процес потрібно з невизнання повноважень російської делегації .

"Починати потрібно із замороження повноважень російської делегації. Для цього є комітет з повноважень Генасамблеї ООН. Я думаю, якщо внести вчасно відповідні проекти рішень, попрацювавши з нашими партнерами, і не лише союзниками, то можна було б досягти більшості. Справа в тому, що в цьому комітеті ніякого права вето немає, він приймає рішення простою більшістю, там всього дев’ять членів. Членський склад міняється кожного року. Таким чином можна буде поставити питання про невизнання повноважень Російської Федерації. Так було з Південною Африкою апартеїдною багато років",-акцентував Єльченко.

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Екс-постпред в ООН звернув увагу на новий аргумент для замороження повноважень Росії в ООН, який з’явився після нещодавнього візиту лідера Північної Кореї до РФ.

"Сама свіжа інформація, про це ще мало знають і говорять. В результаті візиту північнокорейського диктатора Кім Чен Ина і його зустрічі з Путіним, мова може йти про тотальне порушення режиму санкцій і військового ембарго, яке введено проти Північної Кореї саме Радою Безпеки ООН. І немає жодного значення, чи йдеться про купівлю зброї з Кореї в Росію чи навпаки. І те, і інше - це порушення режиму санкцій. Тобто, можна ставити з цього боку питання про замороження повноважень Росії, у зв’язку з тим, що вона не виконує режим санкцій. За які, до речі, сама ж і голосувала у 2009 році", - підкреслив Єльченко.

Виключення Росії з ООН

Як повідомляв УНІАН, Україна ініціювала процес виключення Росії з Ради Безпеки ООН та загалом з організації Об'єднаних Націй ще у грудні 2022 року.

Відомо, що зараз до складу Ради безпеки ООН входить п'ять постійних членів, зокрема, Китай, Росія, США, Велика Британія та Франція, а також 10 непостійних членів, які обираються на дворічний термін. РФ постійно зловживає правом вето.

За даними американських ЗМІ, президент США Джо Байден на Генасамблеї ООН може запропонувати розширити Раду безпеки ООН, як шлях до протидії Росії та Китаю.

Виступ американського президента очікується 19 вересня. Також, вперше з початку повномасштабної війни – особисто, виступить президент України Володимир Зеленський.

Днями в РФ відбулась зустріч двох диктаторів, російського Володимира Путіна та північнокорейського Кім Чен Ина, яка спричинила в світі широкий резонанс через те, що вони можуть домовитися про масштабні поставки корейської зброї в Росію для війни в Україні.

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