Москва припиняє безвізові поїздки японських громадян на Курили.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що відмовляється від ведення переговорів з Японією за мирним договором, який повинен був вирішити питання приналежності Курильських островів.

Москва припиняє безвізові поїздки громадян Японії на Курили. Таке рішення було прийнято через санкції Токіо проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

Москва виходить з діалогу з Токіо про налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах, а також блокує продовження статусу Японії в якості партнера Організації Чорноморського Економічного Співробітництва.

Раньше Японія, Австралія та Нова Зеландія ввели нові санкції проти Росії через розв'язану нею війну проти України.

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