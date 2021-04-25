За його словами, йдеться про необережне поводження з боєприпасами і можливу причетність іноземних спецслужб.

Президент Чехії Мілош Земан заявляє про дві основні версії причин вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце у жовтні 2014 року.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на "Радіо Прага".

За словами глави держави, це - необережне поводження з боєприпасами і можлива причетність іноземних спецслужб.

"Необхідно дочекатися підсумків розслідування щодо вибухів у Врбетіце, перш ніж робити висновки, оскільки доказів присутності російських агентів на складі боєприпасів не було у звітах контррозвідки" - Служби безпеки та інформації (BIS), стверджував чеський лідер.

"Однак з цього не випливає, що відсутні підозри, що вони там дійсно були", - додав він.

Якщо ж версія про причетність іноземних агентів не підтвердиться, то з цього, за словами Земана, піде висновок, що "це була гра спецслужб, що серйозним чином позначиться на внутрішньополітичному житті ... країни".

Водночас він зазначив, що "двоє росіян, підозрюваних в отруєнні Скрипаля", відвідували територію Чехії.

"Вже точно вони не були тут у відпустці", - додав він.

Раніше прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що чеські спецслужби надали йому однозначні докази причетності офіцерів російської військової розвідки до вибуху боєприпасів у селі Врбетіце, що забрав життя двох людей.

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Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Світлана Закелова