Договір про звичайні збройні сили в Європі - це угода 1990 року про обмеження на звичайні озброєння.

Росія в ніч на 7 листопада оголосила, що остаточно виходить з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Це спровокувало НАТО і Великобританію зробити "крок у відповідь".

Участь РФ у договорі була призупинена Кремлем в односторонньому порядку у 2007 році. Опівночі в МЗС РФ оголосили, що процедура виходу офіційно завершена.

"О 00:00 годині 7 листопада 2023-го завершилася передбачена ДЗЗСЄ процедура виходу Росії з цього Договору. Таким чином, міжнародно-правовий документ, дія якого була припинена нашою країною ще в 2007 році, остаточно пішов для нас в історію", - йдеться в заяві міністрества.

В МЗС РФ звинуватили США в розширенні НАТО і підкреслили, що країни Альянсу "відкрито обходять" групові обмеження договору, тому Росія прийняла рішення з нього вийти. Також там вказали, що договір вже був "мертвий" у зв'язку з прийняттям заявки Швеції і Фінляндії в НАТО.

У відповідь на дії Росії Великобританія заявила, що разом з союзниками з НАТО також припиняє свою участь в ДЗЗСЄ. Про це повідомив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

"Ми беззастережно засуджуємо рішення Росії вийти з Договору, це стало останньою краплею в низці зусиль, які РФ докладає для підриву стратегічної стабільності та архітектури євроатлантичної безпеки", - заявив він.

Чиновник підкреслив, що одностороннє рішення РФ порушує принцип взаємності, який є фундаментом договору ДЗЗСЄ. "Ми вважали, що договір продовжує діяти так, як було задумано. Але очевидно, що це не так", - вказав він.

У НАТО підтримали рішення вийти з Договору на "необхідний термін".

"Це рішення повністю підтримується всіма союзниками по НАТО", - йдеться в реакції-заяві Альянсу.

Також там зазначили, що своїми діями Росія продовжує демонструвати зневагу до контролю над озброєннями.

Що означав договір ДЗЗСЄ

ДЗЗСЄ - угода, підписана від 3 листопада 1990 року в Парижі в період "холодної війни". Її уклали представники 16 країн НАТО (Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина і Франція) і 6 країн Організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР і Чехословаччина). Документ передбачав для учасників Договору обмеження на число бойових танків, броньованих машин, артилерії, ударних вертольотів і літаків на озброєнні.

Разом з розривом ДЗЗСЄ, крім Будапештського угоди, силу втратив також Фланговий документ від 31 травня 1996 року.

У 2007 році лідер РФ підписав указ про те, що Росія в односторонньому порядку призупиняє свою участь в ДЗЗСЄ.

У травні 2023 року Держдума РФ денонсувала договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).