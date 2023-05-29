ДЗЗСЄ встановлював стелю на кількість зброї в країнах Європи.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про денонсацію Договору про звичайні збройні сили (ДЗЗСЄ), раніше ухвалений російським парламентом. Документ опубліковано на Державному порталі правової інформації РФ.

"Денонсувати Договір про звичайні збройні сили в Європі, підписаний в місті Парижі 19 листопада 1990 року", – йдеться в документі.

Там же зазначено, що Держдума схвалила документ 16 травня, а Рада Федерації (верхня палата російського парламенту – 24 травня).

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Що таке ДЗЗСЄ

Договір про звичайні збройні сили в Європі став останнім етапом так званої "розрядки" у відносинах між основними протиборчими сторонами холодної війни – НАТО і організацією Варшавського договору. Договір був підписаний 19 листопада 1990 року, коли Варшавський блок де-факто вже припинив своє існування.

У теорії ДЗЗСЄ мав стати доповненням до договору про обмеження ядерної зброї (ДСНВ) і регламентував кількість звичайних озброєнь (танків, бойових бронемашин, артилерії, бойових літаків і вертольотів) в Європі – від Атлантики до Уралу. Для кожної країни-підписанта була встановлена квота на кількість озброєнь.

Після розпаду СРСР кількість звичайних озброєнь і в країнах НАТО, і в пострадянських країнах стрімко скорочувалася, тому рішення Росії призупинити свою участь в договорі в 2007 році практичного значення не мало. У 2015 році, після початку гібридної війни проти України, в РФ заявили про намір остаточно вийти з ДЗЗСЄ, але реалізували ці плани тільки зараз.

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