За словами Анни Віслендер, існує поширене помилкове переконання, що війна РФ проти України є локальною проблемою.

Європа повинна прийняти нову стратегію, зосереджену на стримуванні, стійкості та обороні. Про це у своїй статті для Euractiv пише директорка Північної Європи в Атлантичній раді, голова правління Інституту безпеки та політики розвитку Анна Віслендер.

Вона зазначає, що існує поширене помилкове переконання, що війна Росії проти України є локальною проблемою, тоді як насправді РФ становить ширшу системну загрозу міжнародному порядку, а не лише регіональну.

"Росія є системною загрозою, що демонструється її глобальними амбіціями, нарощуванням військової сили, гібридною війною, брязканням ядерною зброєю та зближенням з Китаєм, що прагне кинути виклик міжнародному порядку за межами України", - вважає експертка.

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За її словами, геополітична реальність означає, що Європа ніколи не може відкинути Росію. Навпаки, Європа повинна протистояти амбіціям Росії бути великою державою в багатополярній системі, що виражається в її зусиллях розширити свою політичну владу та територію:

"Віра в те, що бездіяльність або вичікувальний підхід щодо Росії сприяє миру, є помилковою, оскільки вона лише заохочує агресивну поведінку та підриває безпеку".

Віслендер також вказує, що Росія, не зацікавлена ​​в обмеженнях на свою поведінку, оскільки вона хоче змінити статус-кво на свою користь і мати простір для розширення. При цьому застосовувати односторонні обмеження з боку Заходу в такій ситуації занадто ризиковано.

"Натомість велика держава, яка загрожує, повинна бути збалансована іншими великими державами, щоб відновити мир і порядок. Ключовим є стримування. Поки що Росію Європа не стримує. Її десятирічна гібридна війна проти Заходу це чітко ілюструє", - підкреслила експертка.

На її думку, Європа повинна прийняти нову стратегію, зосереджену на стримуванні, стійкості та обороні, зі збільшенням інвестицій у військовий потенціал, а також контрзаходи гібридної війни, щоб відповідати масштабу російської загрози. Основні компоненти такої стратегії, зкрема, включають:

Країни-члени ЄС і союзники по НАТО повинні збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

Європа має збільшити свій внесок у НАТО. Європейські та канадські союзники повинні забезпечити щонайменше 50% призначених можливостей НАТО до 2030 року.

Оскільки перша лінія оборони Європи зараз проходить в Україні, країни-члени ЄС і союзники по НАТО повинні зобов’язатись щорічно витрачати 0,25% свого ВВП на військову підтримку України.

Європа повинна розвинути цілісну та всеосяжну культуру безпеки, щоб успішно протидіяти гібридній війні. Це вимагає добре скоординованого поєднання цивільного та військового планування.

"Збільшення інвестицій у громадську обізнаність і стійкість також має вирішальне значення. Європа не зможе побудувати процвітання в майбутньому без міцного захисту як основи. Лише балансуючи проти Росії, Європа може гарантувати стабільний безпековий порядок у майбутньому", - резюмувала Віслендер.

Допомога Заходу Україні - останні новини

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети допомоги від країн Північної Європи. Він також повідомив про створення нового формату співпраці – Україна плюс країни Північної Європи. В рамках цього формату буде нарощуватися оборонна, політична та економічна взаємодія.

Глава держави подякував Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії, які беруть участь у цьому форматі, і висловив сподівання, що ці країни підтримають План перемоги.

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