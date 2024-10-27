Зеленський повідомив про створення нового формату співпраці між Україною і північними європейськими країнами.

Україна веде підготовку до роботи з європейськими партнерами, тому на наступному тижні пакетів допомоги побільшає.

Такий анонс зробив президент країни Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. "Готуємось до роботи з партнерами на тижні. Зокрема, з нашими європейськими партнерами – з тими, хто підтримує нас дуже принципово й дієво", - деталізував він.

Зеленський повідомив про створення нового формату співпраці – Україна плюс країни Північної Європи. В рамках цього формату буде нарощуватися оборонна, політична та економічна взаємодія.

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Український президент подякував Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії, які беруть участь у цьому форматі і висловив сподівання, що вони підтримають План перемоги.

"Вони однаково розуміють, наскільки важливо бути рішучими. Розуміють, що треба створювати проблеми агресору, щоб РФ втрачала можливість псувати життя світу. Будемо говорити з "нордиками" про нові принципові кроки, які можуть посилити тиск на РФ за цю війну. Тож дипломатичних новин і нових пакетів підтримки України має бути наступного тижня більше", - підсумував глава держави.

Допомога Україні

18 жовтня стало відомо, що Швеція продовжує роботу над поставкою Україні двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340. Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап заявляв, що ці літаки можуть суттєво підвищити ефективність винищувачів F-16 при ураженні ворожих цілей.

Крім цього, Швеція приєднається до ІТ-коаліції та посилить підтримку України.

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