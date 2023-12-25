Російських солдатів та офіцерів планується відправити у Буркіна-Фасо для підготовки місцевих найманців.

Росіяни шукають найманців для війни в Україні на інших континентах. Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти з цією метою готують експедицію в Африку.

Зазначається, що наразі проводиться рекрутингова кампанія у Курській області, під час якої планується набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого "Африканського корпусу". Він був створений на заміну найманцям ПВК "Вагнер", які діяли в Африці, але були відправлені в зону "СВО".

"Розміщення контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України", - зазначають у Центрі нацспротиву.

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Де Росія шукає найманців для війни

З початку війни проти України Росія ухвалила низку законів, спрямованих на залучення іноземних громадян до своїх лав. Володимир Путін на нараді з питань безпеки, що відбулася незабаром після нападу його військ на Україну, заявив, що Кремль повинен допомагати іноземцям, які планують воювати на боці Росії.

Зокрема, повідомлялося, що росіяни масово вербують найманців з Куби для війни проти України. Іноземців залучають на східній лінії фронту.

Також відомо, що Росія планувала вербувати сербів для війни в Україні.

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