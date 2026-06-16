Російський фрегат зробив попереджувальні постріли в бік британської яхти в Ла-Манші

"Адмірал Григорович" – один із кораблів Чорноморського флоту РФ.

Російський фрегат "Адмірал Григорович" зробив попереджувальні постріли в напрямку британської яхти в Ла-Манші. Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що 15 червня берегова охорона отримала повідомлення від цивільного судна під британським прапором, яке рухалося поблизу російського фрегата. Британське судно повідомило, що "Адмірал Григорович" зробив попереджувальний постріл після того, як обидва судна пройшли в безпосередній близькості одне від одного в Ла-Манші.

У виданні нагадали, що "Адмірал Григорович" є одним із кораблів Чорноморського флоту РФ. Він уже кілька тижнів перебуває поблизу британських вод.

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Раніше судно помічали, коли воно супроводжувало танкери російського "тіньового флоту" та кружляло поблизу вітрової електростанції біля узбережжя графства Саффолк.

Два британські патрульні катери класу "River" – HMS Mersey та HMS Tyne – слідували за фрегатом через Ла-Манш вдень 15 червня, перш ніж було зроблено попереджувальні постріли.

У виданні зазначили, що цей інцидент стався після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер віддав наказ загону Королівської морської піхоти провести огляд російського нафтового танкера Smyrtos. Судно було затримано біля південного узбережжя Англії, а щодо деяких моряків, які перебували на борту, ведеться розслідування за підозрою в порушенні санкцій.

Оновлено о 21:30. Якпише Sky News, уМіністерстві оборони Росії підтвердили, що фрегат "Адмірал Григорович" здійснив попереджувальні постріли в Ла-Манші "в порядку превентивних заходів".

У Міноборони РФ заявили, що вогонь було відкрито зі стрілецької зброї через те, що британська цивільна вітрильна яхта нібито "рухалася небезпечним курсом".

У відомстві додали, що екіпаж фрегата намагався встановити радіозв’язок, запустив сигнальні ракети та подав звукові сигнали попередження в бік яхти, діючи "у суворій відповідності до міжнародних правил судноплавства". Також росіяни заявили, що британська яхта наблизилася до російського корабля на відстань менше ніж 150 метрів.

Удари по двох кораблях РФ – що відомо

Нагадаємо, що раніше в СБУ оприлюднили відео ураження двох російських кораблів. Першою ціллю став прикордонний сторожовий корабель проекту 10410Б "Світляк", а другою – малий артилерійський корабель проекту 21630 "Буян".

Безпілотник влучив у антенний комплекс на щоглі сторожового корабля проекту 10410Б "Світляк". Артилерійський корабель проекту 21630 "Буян" зазнав значно серйозніших пошкоджень.

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