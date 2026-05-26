Фрегат РФ місяцями плаває в Ла-Манші, але Лондон не наважується на перехоплення, - The Telegraph

Тіньовий флот Путіна продовжує безперешкодно курсувати біля берегів Великої Британії, незважаючи на грізну риторику влади.

Російський військовий фрегат "Адмірал Григорович" майже 2 місяці патрулює води біля узбережжя Великої Британії та супроводжує танкери так званого тіньового флоту РФ, незважаючи на обіцянки Лондона посилити тиск на російське судноплавство.

Як повідомляє The Telegraph, корабель Чорноморського флоту РФ неодноразово помічали в Ла-Манші та біля східного узбережжя Англії. За даними британських ЗМІ, з квітня "Адмірал Григорович" супроводжував понад десяток російських танкерів, допоміжних суден та один підводний човен через води навколо Великої Британії.

При цьому Королівський флот не проводив перехоплень, хоча деякі маршрути російського корабля проходили через британські територіальні води.

Видання нагадало, що раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обіцяв "ще жорсткіше" боротися з російським тіньовим флотом, але джерела в уряді визнали, що будь-які дії проти танкерів можуть спричинити серйозні юридичні проблеми.

Крім того, британська влада побоюється можливого морського інциденту з добре озброєним російським фрегатом. До того ж, військові джерела також скаржилися, що більша частина роботи з моніторингу проводиться цивільними моряками на допоміжних суднах через брак британських військових кораблів.

Видання i Paper також повідомило, що поруч з "Адміралом Григоровичем" помітили російське судно підтримки, яке могло використовуватися для дозаправки фрегата в морі. Судно перебувало неподалік від вітроелектростанції "Галлопер", що забезпечує електроенергією близько 400 тис. будинків.

Причини інтересу російського флоту до об'єкта критичної інфраструктури поки що невідомі.

У Королівському флоті заявили, що російський корабель постійно перебував під наглядом. За ним стежили патрульні кораблі HMS Tyne, HMS Mersey і HMS Severn, а також вертольоти Wildcat і допоміжні судна.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі раніше попереджав про зростання активності російського флоту біля британських берегів. За його словами, останнім часом активність російських військових кораблів у регіоні зросла приблизно на 30%.

