Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати роботу.

У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та глибоководний апарат.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у соцмережі. Зокрема, 1 липня під час випробувань в акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат "АС-36".

За даними розвідки, модернізація апарата проходила у Санкт-Петербурзі на потужностях "Канонерського судноремонтного заводу" з 2017 року.

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Також сказано, що носієм "АС-36" став рятувальний корабель північного флоту РФ "Міхаіл Рудніцкій". При цьому, у момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж "Рудніцкого" не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та "АС-36".

"Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування", - наголошується у повідомленні.

Як відзначає розвідка, нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту "АС-36".

Виведення з ладу російських кораблів

Раніше представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що колишній військовий Балтійського флоту РФ, який допоміг ЗСУ знищити сучасний ракетний корабель "Серпухов", за походженням є українцем.

Зокрема, "7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога в місті Балтійськ Калінінградської області Росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов".

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