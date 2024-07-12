У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та глибоководний апарат.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у соцмережі. Зокрема, 1 липня під час випробувань в акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат "АС-36".
За даними розвідки, модернізація апарата проходила у Санкт-Петербурзі на потужностях "Канонерського судноремонтного заводу" з 2017 року.
Також сказано, що носієм "АС-36" став рятувальний корабель північного флоту РФ "Міхаіл Рудніцкій". При цьому, у момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж "Рудніцкого" не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та "АС-36".
"Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування", - наголошується у повідомленні.
Як відзначає розвідка, нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту "АС-36".
Виведення з ладу російських кораблів
Раніше представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що колишній військовий Балтійського флоту РФ, який допоміг ЗСУ знищити сучасний ракетний корабель "Серпухов", за походженням є українцем.
Зокрема, "7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога в місті Балтійськ Калінінградської області Росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов".