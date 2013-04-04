Експерт: саме Новоросійськ може стати альтернативою українським корабельням

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав директор Центру аналізу світової торгівлі зброєю Ігор Коротченко (Росія).

«Українським корабелам варто турбуватися, безвідносно щодо цього указу. Минулого тижня відбулося засідання морської колегії при уряді Росії під головуванням віце-прем'єра з питань ОПК Дмитра Рогозіна, і члени колегії відвідали Новоросійський судноремонтний завод, де обговорювалася можливість використання цього підприємства як судноремонтної бази кораблів ЧФ РФ», - сказав І.Коротченко.

При цьому він підкреслив, що саме Новоросійськ може стати альтернативою українським корабельням у Севастополі і Миколаєві.

«Не просто так відвідали Новоросійськ – очевидно, є бажання, принаймні, частину ремонту для ЧФ виконувати саме там», - додав І.Коротченко.

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Експерт підкреслив, що Україні не варто розраховувати на домовленості, досягнуті з колишнім міністром оборони РФ Анатолієм Сердюковим щодо ремонту.

«А.Сердюков вже не міністр, тому Україна може забути про те, про що з ним домовлялися. Зараз новий міністр, і відносини треба будувати з ним, і з ним досягати домовленостей», - сказав І.Коротченко.

Він вважає, що Україна може залишитися біля розбитого корита, якщо не будуть підписані конкретні юридичні документи.

Водночас І.Коротченко відзначив, що указ про заборону ремонтувати військові кораблі ВМС РФ за кордоном, швидше за все, не стосується України, хоча з формальної точки зору це нововведення стосується всього закордону.

«Якщо інформація видання «Известия» відповідає дійсності, то ці обмеження в першу чергу стосуватимуться кораблів ВМС Росії, які були побудовані у Польщі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на російську газету «Известия», В.Путін заборонив Міноборони ремонтувати військові кораблі на зарубіжних корабельнях. Як повідомив газеті джерело, Президент відхилив пропозицію міністра оборони Росії Сергія Шойгу відправити російські бойові кораблі на ремонт на зарубіжні корабельні.

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Повідомляється, що В.Путін доручив організувати роботу з ремонту кораблів на російських корабельнях, і зараз цим опікується віце-прем'єр з ЛПК Дмитро Рогозін.

За даними С.Шойгу, зараз 80% з більш як 1 тис. російських бойових і допоміжних суден виробили ресурс і експлуатуються за межами міжремонтних термінів. При цьому за Держпрограмою озброєнь до 2020 року заплановано ремонт лише 65 бойових кораблів, 12 спеціальних і 62 допоміжних суден.

Водночас, за оцінками військових, російські корабельні не здатні забезпечити ремонт і обслуговування всіх кораблів.

15 грудня 2012 року в Севастополі близько 20 активістів громадських організацій «Союз робочих Севастополя» і «Червона гвардія Спартака» пікетували будівлю штабу ЧФ РФ з вимогою до Міністерства оборони Росії виплатити ПАТ «Севморзавод» 4,1 млн рублів заборгованості за відремонтований великий протичовновий корабель «Очаков».