Від Москви вимагають пояснень.

Литва направила Росії ноту протесту через порушення повітряного простору країни російським літаком.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Литовської Республіки. Увечері 30 червня літак авіакомпанії "Победа" незаконно вторгся в повітряний простір країни над Балтійським морем і перебував там приблизно одну хвилину. Борт прямував із московського Внуково в аеропорт Храброво Калінінградської області.

Представникам російського посольства у Вільнюсі вже вручили ноту протесту. Вільнюс вимагає, щоб Москва пояснила свою позицію і вжила заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів.

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Відносини Литви та Росії

Як відомо, Литва активно підтримує Україну у війні з Російською Федерацією, а також виступає за вступ країни до НАТО і Євросоюзу.

Президент Гітанас Науседа закликає створити міжнародний трибунал для притягнення РФ до відповідальності за військові злочини проти України. Крім того, у Вільнюсі не виключають агресії РФ проти країн-членів НАТО.

Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ повідомили, що РФ хоче в односторонньому порядку змінити морські кордони з Литвою та Фінляндією. У МЗС Литви назвали це навмисною провокацією, спрямованою на залякування сусідніх країн.

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