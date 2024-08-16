Співробітників спецслужби США зацікавив заміський маєток Дмитра Саймса у Вірджинії неподалік від Вашингтона.

Співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) США провели обшуки в маєтку Patria в Хантлі (округ Раппаханнок, штат Вірджинія), який належить російсько-американському політологу, ведучому російського Першого каналу Дмитру Саймсу. Про це повідомляє Rappahannock News.

Представник спецслужби Саманта Шеро зазначила, що ордер на обшук було видано судом. Водночас розкривати деталі розслідування, в рамках якого проводилися ці заходи, вона відмовилася, додавши лише, що воно продовжуватиметься.

Про те, що маєток Саймса обшукували, журналістам розповів його сусід. За словами чоловіка, агенти ФБР прибули до маєтку політолога вранці 13 серпня, увійшли всередину, а потім почали виносити звідти різні предмети. Наступного дня вони знову приїхали і знову проводили обшук.

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У документах окружного суду Раппаханнока йдеться про те, що ділянка землі площею 536,6 тис. кв. м був куплений Саймсом та його дружиною влітку 2021 року за $1,63 млн. Сам політолог повідомив виданню, що перебуває за межами США.

За словами Саймса, він обізнаний про "якусь діяльність" на території маєтку, але точно не знає, що там відбувається, і повідомлень про обшуки не отримував. "Я спантеличений і стурбований", - поділився він.

ЗМІ також зазначає, що Дмитро Саймс видає журнал The National Interest, він тісно пов'язаний із виборчим штабом кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Так, ім'я політолога згадувалося в документах, пов'язаних із розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера про передбачуване втручання у президентські вибори, що призвели до перемоги Трампа.

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