Кремлівський рупор раптово зізнався, що насправді означають наративи Кремля.

Російський пропагандист Сергій Мардан випадково розкрив справжнє значення кремлівського наративу про те, що українці та росіяни - це "один народ".

В ефірі однієї з пропагандистських програм, фрагмент якої опублікував український журналіст Денис Казанський, Мардан заявив, що росіяни знову говоритимуть про "один народ", а поки бажають українцям "усілякого зла".

"Потім ми знову говоритимемо, що ми з ними один народ, про дружбу народів, як нам стверджують великі начальники час від часу. Це буде дуже потім. А зараз ми їм (українцям - УНІАН) бажаємо усілякого зла. Ось так", - заявив Мардан.

"Ще один золотий експонат у колекцію шедеврів російської пропаганди. Просто щоб не забували, чого всі ці слова про "один народ" насправді варті", - додав Казанський.

Інші новини про Сергія Мардана

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Ключенкова (більш відомого під псевдонімом Сергій Мардан), який закликав до геноциду українського народу.

Зазначається, що з самого початку повномасштабного вторгнення РФ Мардан публічно підтримав агресивну війну проти України і виправдовував воєнні злочини російських окупантів.

Задокументовано, що зловмисник постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України.

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