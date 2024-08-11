'Пазл склався': Z-блогер видав, що 'кадирівці' уклали з Україною пакт про ненапад

Цим пропагандист пояснює, чому "Ахмат" раптово зник перед тим, як ЗСУ почали операцію в Курській області.

"Кадирівці" уклали з Україною пакт про "ненапад", саме тому "пропустили" ЗСУ в Курську область. Таку "версію" висунув російський Z-блогер з нікнеймом Alex Parker Returns у Telegram.

Як заявив пропагандист, "Ахмат" нібито влаштував "цирк" на кордоні, "розминувшись" з українськими силами під час їхнього наступу.

"Ахмат" чудово знав, що х*хли наступатимуть, де вони наступатимуть і коли вони наступатимуть, і свідомо пропустив їх. Вони банально домовилися з х*хлами і уклали щось подібне до пакту взаємного ненападу", - заявив пропагандист.

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За версією так званого "воєнкора", посередником у переговорах нібито виступив Хусейн Джамбетов. Зараз "кадирівці" кілька днів поспіль виправдовувався у своїх роликах, розповідаючи "історію про те, як вони випадково розминулися з х*хлами".

"Пазл склався", - підсумував воєнкор свою "версію".

Операція України в РФ

Вранці 6 серпня стало відомо про прорив кордону з Курською областю РФ. Офіційно українське військове командування ситуацію не коментує. Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що війна переходить "на територію агресора".

Як повідомляв УНІАН, видання The Hill опублікувало матеріал, у якому зазначає, що операція українських сил у Курській області розлютила російського диктатора Володимира Путіна. Він назвав вторгнення "великою провокацією", що викликало побоювання потенційної ескалації Кремля не тільки у війні проти України, а й у відносинах зі США - головним прихильником Києва.

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