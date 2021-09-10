Прикордонники кажуть, що зараз на кордоні з Білоруссю все спокійною, пункти пропуску продовжують працювати у звичайному режимі.

Державна прикордонна служба України посилено контролює ділянку кордону з Республікою Білорусь.

Про це у п'ятницю, 10 вересня, повідомили у прес-центрі ДПСУ.

"Зазначимо, що прикордонне відомство забезпечує посилену охорону державного рубежу. Для цього залучено всі необхідні ресурси, зокрема спеціальні підрозділи", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, зараз на цьому напрямку все спокійною, пункти пропуску, які функціонували раніше, продовжують працювати у визначеному режимі.

Крім того, державний кордон цілодобово патрулюють наряди зі службовими собаками, прикордонна авіація, здійснюється моніторинг з постів спостереження, а на водних ділянках кордону застосовуються катери Держприкордонслужби.

Читайте такожРФ передасть Мінську літаки і засоби ППО, можлива поставка комплексів С-400 - ЛукашенкоВодночас прикордонники опрацьовують всю інформацію, яка може впливати на стан охорони державного кордону, взаємодіють з підрозділами ЗСУ та іншими структурами.

"Заходи проводяться для запобігання можливим правопорушенням, недопущення провокацій, нестандартних ситуацій та можливого незаконного перетину кордону групами осіб", - зазначили в ДПСУ.

Військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2021"

10 вересня РФ та Білорусь розпочали спільні стратегічні навчання "Захід-2021". За інформацією російського Міноборони, практичні дії військ стартували одночасно на дев'яти полігонах на території Російської Федерації, в акваторії Балтійського моря, а також на п'яти полігонах в Республіці Білорусь.

За офіційними даними, в навчаннях беруть участь близько 200 тисяч військовослужбовців, понад 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, зокрема, понад 290 танків, понад 240 знарядь, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів.

На території Білорусі до навчань залучено 12 800 осіб, зокрема до 2 500 російських військовослужбовців, понад 30 літаків і вертольотів, до 350 одиниць бойової техніки, зокрема, близько 140 танків, до 110 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів.

Серед цілей навчань заявляється "перевірка рівня готовності та здатності органів військового управління сил Республіки Білорусь і Російської Федерації до спільних дій при вирішенні завдань забезпечення військової безпеки й територіальної цілісності Союзної держави", а також "отримання практики командувачами, командирами та штабами з управління військами під час спільних дій з відбиття агресії проти Союзної держави".

Напередодні, 9 вересня, глава білоруського режиму Олександр Лукашенко зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і заявив, що росіяни та білоруси – "практично єдиний народ".

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна усвідомлює загрози домовленостей Путіна та Лукашенка, однак зараз "усе під контролем".

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Автор: Катерина Комолова