Росія допустила "велику стратегічну помилку", оскільки через агресію в Україні НАТО може розширитися за рахунок Швеції і Фінляндії вже влітку.

Швеція та Фінляндія планують подати заявки на вступ до НАТО вже цього літа.

Про це пише британська газета The Times із посиланням на джерела.

За словами чиновників, Росія допустила "велику стратегічну помилку", оскільки Фінляндія та Швеція, схоже, готові приєднатися до НАТО вже влітку.

Представники США заявили, що членство в НАТО для обох скандинавських країн було темою розмов і багатьох зустрічей під час переговорів між міністрами закордонних справ Альянсу минулого тижня, на яких в якості запрошених гостей були присутні Швеція і Фінляндія.

"Як це може бути чимось, крім величезної стратегічної помилки Путіна?", – сказав один американський чиновник.

Очікується, що Фінляндія подає заявку в червні, а Швеція – після неї.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що для Фінляндії настав час серйозно переглянути свою позицію щодо НАТО.

"Росія не той сусід, яким ми її вважали", — сказала вона на вихідних, закликаючи прийняти рішення "ретельно, але швидко".

"Я думаю, що ми проведемо дуже ретельні дискусії, але ми також не витрачаємо на цей процес більше часу, ніж потрібно, тому що ситуація, звісно, ​​дуже важка", - додала Марін.

Як зазначає he Times, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО спричинить передислокацію військ на північно-західному фланзі Путіна, що ще більше розтягне його армію, яка сильно постраждала від опору України та тривалого конфлікту.

Європейські дипломати наголошують, що обидві країни значно розширять можливості НАТО, особливо у сфері збору розвідданих і в рамках посилення повітряних сил. За словами одного з дипломатів, Швеція та Фінляндія будуть "справжніми гравцями" блоку.

Як повідомляв УНІАН, Фінляндія готується подати заявку на членство в НАТО, і це може відбутися наприкінці квітня. Вступ Фінляндії до НАТО мають схвалити всі держави-члени. Після того, як вони погодяться, генеральний секретар НАТО запрошує країну-кандидата вступити до НАТО. Генсек Єнс Столтенберг неодноразово зазначав, що держави-члени НАТО готові прийняти Фінляндію як члена альянсу.

Друга за величиною опозиційна партія Швеції - "Шведські демократи" - може змінити свою позицію і підтримати ідею вступу країни в НАТО, якщо цим курсом піде і сусідня Фінляндія. Ідея членства в НАТО, судячи з опитувань, знаходить все більше підтримки в населення Швеції. Серед шведів число прихильників вступу до НАТО вперше досягло 51%.

Тим часом у Москві вже погрожують Фінляндії заходами у відповідь у разі вступу в НАТО. "Вступ Фінляндії в НАТО зробило б її мішенню для російських заходів у відповідь", - пригрозив Джабаров.

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