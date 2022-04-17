Влада Болгарії заборонила російським суднам заходити в порти держави. Таке рішення — наслідок п'ятого пакету санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації.
Відповідною інформацією поділилося видання The Guardian з посиланням на Морську адміністрацію Болгарії.
"Всім суднам, зареєстрованим під російським прапором, а також всім суднам, які після 24 лютого змінили свій російський прапор або реєстрацію в морському регістрі на будь-яку іншу державу, заборонено доступ в болгарські морські і річкові порти", — сказано в офіційному повідомленні Морської адміністрації держави.
У забороні є два винятки. Перший стосується кораблів, які потрапили в аварію або потребують гуманітарної допомоги. Другий — транспортування енергоносіїв, продуктів харчування та ліків. Аналогічні заборони і виключення діють для російських вантажівок на території Європейського Союзу.
Нагадаємо, Болгарія стала не першою країною, яка заблокувала доступ суден з РФ в свої порти. Раніше таке ж правило ввели Румунія і Італія.
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