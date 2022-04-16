Судна під прапором України мають пріоритет у румунських портах та звільняються від оплати портових послуг.

Кораблям під російським прапором заборонять вхід у румунські порти.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, про це заявив міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну.

З 17 квітня російські кораблі не зможуть входити у румунські порти під прапором країни-агресора.

Зазначається, що у Румунії знаходиться четвертий за розміром у Європі порт Констанца, який розташований на перетині річкового та залізничного європейських транспортних коридорів на західному узбережжі Чорного моря в 332 км від Босфору.

Водночас судна під прапором України мають пріоритет у румунських портах та звільняються від оплати портових послуг.

Раніше повідомлялося, що після знищення російського флагмана "Москва" Росія продовжує контролювати морський простір.

Вас також можуть зацікавити новини: