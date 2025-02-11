Борт вилетів із Калінінградської області РФ.

Російський літак Су-24МР, який є фронтовим розвідником, залетів до Польщі. Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Інцидент стався 11 лютого, о 14:09 у східній частині Гданської затоки. Зазначається, що літак РФ порушив польський повітряний простір на максимальну глибину 6,5 км і перебував у ньому 1 хвилину і 12 секунд.

Літак виконував політ з Калінінградської області РФ. Причиною порушення повітряного простору Польщі росіяни назвали відмову навігаційної системи.

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"За польотом літака спостерігали системи радіолокації польських Збройних сил. Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана Збройних сил Росії. Польські служби спостереження за повітряним простором підтримували зв'язок з російською стороною, яка підтвердила факт порушення польського повітряного простору і повідомила, що це сталося через відмову навігаційної системи літака Су-24МР", – йдеться у повідомленні.

Порушення повітряного простору країн літаками РФ

Інцидент в Польщі – далеко не перший випадок, коли російські військові літаки порушують повітряний простір інших країн. До прикладу, 9 лютого над Балтійським морем F-35 перехопили три літаки РФ. Йдеться про Ан-72, СУ-24МР та Іл-20.

В грудні 2024 року винищувачі США перехопили російські бомбардувальники Ту-95МС біля Аляски. Такі літаки РФ використовує під час масованих ракетних атак по Україні.

16 жовтня 2024 року Німеччині довелося підняти в повітря свої винищувачі. Причиною став російський літак-розвідник Іл-20.

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