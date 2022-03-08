Американський президент звернув увагу на результати санкцій проти РФ.

Росія з кожним днем все сильніше відчуває негативний вплив західних санкцій на економіку. Російський рубль є однією з найбільш нестабільних валют у світі. Багато компаній і інвесторів пішли з російського ринку.

Президент США Джо Байден у своєму відеозверненні звернув увагу, що рубль вже коштує дешевше американського цента. До цього призвели західні санкції. 8 березня рубль в різних обмінниках продається за 150-170 рублів, а багато обмінники навіть не почали свою роботу.

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