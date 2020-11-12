На аукціоні Sotheby's в Женеві продали рожевий діамант "Привид троянди" за рекордні для дорогоцінного каменю такого типу $26,63 млн.
Читайте такожУ Південній Африці добули один з найбільших діамантів у світі: його вартість може сягнути $18 мільйонів (фото)Про це йдеться в заяві організаторів аукціону, пише "Європейська правда".
Рожевий діамант вагою 14,83 карата - найбільший з коли-небудь проданих з аукціону. Ціна, яку за нього заплатили, також є рекордною.
Діамант вирізали з необробленого алмазу, знайденого в Росії у 2017 році.
Відзначається, що покупець брав участь в аукціоні телефоном і побажав залишитися невідомим.
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