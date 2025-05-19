Канцлер розповів, про що вони говорили.

Європейські країни посилять санкційний тиск на Російську Федерацію, відповідне рішення вже підтримали Сполучені Штати Америки.

Про це у мікроблозі X повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, Європа та Америка "дуже єдині" у намірах тісно супроводжувати Україну на шляху до припинення вогню та запроваджувати нові санкції проти Москви:

"Це те, про що ми домовилися з президентом США Дональдом Трампом після його переговорів з Путіним".

Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що вони разом із президентами України, Франції і Фінляндії, прем'єркою Італії та канцлером Німеччини мали гарну розмову із Трампом. Під час дзвінка він повідомив їм деталі розмови з кремлівським правителем Путіним.

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"Я хочу подякувати президенту Трампу за його невтомні зусилля, спрямовані на припинення вогню в Україні. Важливо, що США залишаються залученими. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського в досягненні тривалого миру в Україні", - написала вона в X.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, цього місяця до Києва прибули лідери ЄС із закликом з 12 травня припинити вогонь та почати мирні переговори. Україна погодилася на це, однак в Росії відмовилися.

Цей візит мав стати дипломатичним підґрунтям для схвалення жорсткішого санкційного пакету проти Москви, а також демонстрацією Білому дому, що саме Путін є перешкодою на шляху до миру.

Проте плани ЄС були зірвані вже за кілька днів, коли Трамп несподівано підтримав ініціативу Путіна щодо початку негайних мирних переговорів у Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський закликав Путіна прибути на переговори та зустрітися особисто. Натомість Москва відправила в Туреччину делегацію низького рівня.

Сьогодні Трамп провів телефонні розмови із Зеленським, Путіним та європейськими лідерами. Згідно із заявами сторін, президент США взагалі не згадував про запровадження обіцяних санкцій, а знову запевняв, що Москва хоче миру.

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