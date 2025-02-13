Трамп скептично ставиться до надання більшої допомоги Україні, а якщо він це і зробить, то хоче, щоб США отримали компенсацію.

Дональд Трамп одним телефонним дзвінком перевернув багаторічну політику США щодо війни в Україні. Його розмова із російським диктатором Володимиром Путіним, схоже, сигналізує про те, що Трамп "здає" Україну.

Таке занепокоєння висловили деякі європейські лідери, пише Bloomberg. Зазначається, що за підсумками розмови з Путіним американський президент повідомив, що вони домовилися "негайно розпочати переговори" та здійснити візити до країн одне одного.

Така риторика демонструє різку зміну в позиції США часів Джо Байдена. Після вторгнення РФ у лютому 2022 року, між лідерами країн не було прямого безпосереднього спілкування. Водночас Вашингтон був зосереджений на підтримці України в її опорі російській агресії.

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"Зараз все це швидко змінюється. Європейські лідери, які за часів Байдена були в цілому солідарні з Вашингтоном, були приголомшені, дізнавшись про цей дзвінок, а деякі з них заявили, що він, схоже, сигналізує про те, що Трамп здає Україну", – йдеться у матеріалі.

Крім того, Трамп скептично ставиться до надання більшої допомоги Україні. Якщо він це і зробить, то хоче, щоб США отримали компенсацію – можливо, у вигляді доступу до мінеральних багатств України. 12 лютого для роботи над цією частиною угоди Київ відвідав американський міністр фінансів Скотт Бессент.

Також до роботи над завершенням війни в Україні долучився спеціальний посланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Він увійде до складу американської переговорної команди разом з держсекретарем Марко Рубіо та іншими представниками адміністрації Трампа.

Видання акцентує, що немає жодних гарантій, що ці зусилля приведуть до успіху в завершенні війни, яку РФ веде проти України. Український президент Володимир Зеленський наполягає на поверненні всієї території, окупованої московськими військами – включно з Кримом. Ці наміри відповідали офіційній політиці США за президентства Байдена, але тепер це вже не так.

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив високопосадовцям НАТО в Брюсселі, що повернення України до кордонів, які існували до 2014 року, є "ілюзорною метою". Ці слова викликали занепокоєння на предмет того, що США можуть втратити важелі впливу, йдучи на поступки ще до початку переговорів.

Війна в Україні: заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп підтримав заяву очільника Пентагону Піта Гегсета щодо нереалістичності членства України в НАТО. За його словами, він не проти зняття питання членства України в Альянсі з порядку денного.

Водночас американський лідер заявив, що припинення вогню в Україні можливе "в не надто далекому майбутньому". Подробиць він не розкрив, але додав, що повернення на кордони 2014 року вважає малоймовірним.

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