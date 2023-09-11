За її словами, у сфері судової реформи та законодавства про ЗМІ результати реформ в Україні вже вражають.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого неоголошеного візиту до Києва у понеділок вранці заявила, що місце України в ЄС.

Україна може "покластися на нас і на наше розуміння розширення ЄС як необхідного геополітичного наслідку російської війни", сказала Бербок після прибуття, пише The Guardian.

Бербок нагадала, що Україна вже має статус кандидата в ЄС.

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"І зараз ми готуємося прийняти рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС", - зазначила вона.

За її словами, у сфері судової реформи та законодавства про ЗМІ результати реформ в Україні вже вражають. Однак міністр закордонних справ додала, що належить ще пройти довгий шлях в реалізації антиолігархічного закону і боротьбі з корупцією.

Вступ України до ЄС

11 вересня Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва з неаноснованим візитом. Це вже четверта її поїздка в Україну з початку повномасштабної війни.

Міністри у справах Європи країн-учасниць Євросоюзу повинні обговорити питання розширення блоку наприкінці жовтня. Німеччина та Франція, схоже, погоджуються з цією пропозицією. Держсекретар у справах Європи при французькому МЗС Лоранс Бун заявила, що ЄС повинен дати послідовний сигнал країнам-кандидатам про вступ до союзу.

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