Це вже четвертий візит пані Бербок до України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва з неаноснованим візитом. Це вже четверта її поїздка до України від початку повномасштабної війни, пише Tagesschau.

Голова німецької дипломатії прибула до української столиці вранці 11 вересня. Ця поїздка від початку трималася в секреті з міркувань безпеки. Через те, що повітряний простір над Україною досі є закритим для цивільної авіації, як і решті іноземних гостей, Бербок довелося їхати спецпотягом із Польщі.

Після прибуття Бербок пообіцяла Україні продовжувати підтримку на шляху до Європейського Союзу, але також наполягла на подальших реформах, наприклад, у боротьбі з корупцією. За її словами, Україна захищає "свободу всіх нас".

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"Як Україна стоїть перед нами, так і вона може на нас покластися", – зазначила міністр, згадавши зокрема "вирішальну підтримку" на шляху України до Європейського Союзу.

Німецька підтримка України – останні новини

Як писав УНІАН, минулого тижня Німеччина анонсувала новий великий пакет військової допомоги Україні. До нього зокрема увійшли мільйони набоїв до стрілецької зброї, снаряди для ЗСУ "Гепард", а також інженерна техніка і різна амуніція для солдатів.

Також стало відомо, що боєприпаси для "Гепардів", які поставляються, є зовсім новими, а не старими складськими запасами. Тобто Німеччина налагодила їх виробництво, оскільки досі їх виготовляла лише Швейцарія, яка через свій нейтралітет не могла поставляти їх Україні.

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