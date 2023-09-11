В даний час робляться кроки по залученню в блок з 27 країн до восьми нових членів.

Міністри у справах Європи країн-учасниць Євросоюзу повинні обговорити питання розширення блоку наприкінці жовтня. Німеччина та Франція, схоже, погоджуються з цією пропозицією.

Як пише Politico, держсекретар у справах Європи при французькому МЗС Лоранс Бун заявила, що ЄС повинен дати послідовний сигнал країнам-кандидатам про вступ до союзу. І не в останню чергу для того, щоб допомогти їм протистояти російському впливу. Питання одне - час. Військове захоплення земель Володимиром Путіним підштовхнуло лідерів Європейського Союзу до розробки власних планів розширення. В даний час робляться кроки по залученню в блок з 27 країн до восьми нових членів.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг запропонував дозволити країнам-кандидатам входити в якості спостерігачів в Комітет з політики і безпеки ЄС. Він пропонує їх зробити "частиною мислення і формування рішення", а не просто "направити їм декларацію ЄС".

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"Ми хочемо дати позитивний сигнал Україні. Але пропозиція надати більше повноважень спецслужбам [України] у зв'язку з корупцією, може дати невірний сигнал", – говорить один західноєвропейський дипломат.

Велике розширення ЄС призведе до зміщення центру ваги блоку на схід, що може послабити традиційно вирішальний вплив Франції та Німеччини на прийняття ключових рішень. Група законодавців ЄС вже розробляє плани щодо зміни основного договору ЄС.

Розширення Євросоюзу - подробиці

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запропонував встановити цільову дату для ЄС, щоб серйозно підійти до прийому нових членів. Україна та інші кандидати прагнуть оживити застопорилися дебати про розширення.

Станом на середину червня цього року, як зазначали в ЄС, Україна виконала дві з семи умов. В середині серпня в уряді заявили, що Україна до кінця року не зможе на 100% виконати всі сім рекомендацій Єврокомісії, але переговори про вступ до ЄС все одно повинні початися в грудні.

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