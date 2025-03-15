Таким чином це зробить регіон не настільки залежним від можливостей США.

Європейський Союз може створити нову супутникову мережу для військової розвідки, яка частково замінить можливості США. Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Financial Times, передає The Telegraph.

"З огляду на зміни в геополітичній ситуації, Європейська комісія розглядає можливість розширення своїх супутникових потужностей для поліпшення геопросторової розвідувальної підтримки безпеки", - зазначив він.

За його словами, попри те, що перемовини тільки розпочалися, нова мережа буде використовуватися для виявлення загроз, серед яких пересування військ, а також для координації військових дій.

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"Ми прагнемо створити спеціальну систему як державну службу спостереження за Землею. Вона матиме високі технології і високу доступність даних", - додав Кубілюс.

Розвідка Європи - що відомо

Раніше видання Daily Mail повідомляло, що Велика Британія може створити альянс без США для передачі розвідданих. За інформацією журналістів, дехто в Міноборони Британії пропонує створити підгрупу, яка б дозволила обмінюватися інформацією без заборони США.

Водночас The Washington Post писав, що європейська розвідка отримала важливий документ РФ, який було складено впливовим російським аналітичним центром, тісно повʼязаним з ФСБ. У ньому йдеться про те, що "мирне врегулювання кризи в Україні не може відбутися раніше 2026 року".

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