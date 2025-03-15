Європейський Союз може створити нову супутникову мережу для військової розвідки, яка частково замінить можливості США. Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Financial Times, передає The Telegraph.
"З огляду на зміни в геополітичній ситуації, Європейська комісія розглядає можливість розширення своїх супутникових потужностей для поліпшення геопросторової розвідувальної підтримки безпеки", - зазначив він.
За його словами, попри те, що перемовини тільки розпочалися, нова мережа буде використовуватися для виявлення загроз, серед яких пересування військ, а також для координації військових дій.
"Ми прагнемо створити спеціальну систему як державну службу спостереження за Землею. Вона матиме високі технології і високу доступність даних", - додав Кубілюс.
Розвідка Європи - що відомо
Раніше видання Daily Mail повідомляло, що Велика Британія може створити альянс без США для передачі розвідданих. За інформацією журналістів, дехто в Міноборони Британії пропонує створити підгрупу, яка б дозволила обмінюватися інформацією без заборони США.
Водночас The Washington Post писав, що європейська розвідка отримала важливий документ РФ, який було складено впливовим російським аналітичним центром, тісно повʼязаним з ФСБ. У ньому йдеться про те, що "мирне врегулювання кризи в Україні не може відбутися раніше 2026 року".