Скасування дозволів почне діяти сьогодні опівночі.

Румунія скасувала всі види міжнародних дозволів для українських перевізників.

Про це повідомляє заступник Міністра інфраструктури Мустафа Найєм в Telegram.

"Кілька хвилин тому отримали офіційне підтвердження румунських колег на наш запит про повне скасування всіх видів міжнародних дозволів для українських перевізників", - пише Найєм.

Зазначається, що скасування дозволів почне діяти сьогодні опівночі.

"В умовах закриття кордонів з Російською Федерацією це дозволить українським перевізникам скористатися альтернативним маршрутом повернення транспортних засобів, вантажів і водіїв з території Азербайджану, Туркменістану та Узбекистану", - додав Найєм.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спростили правила видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення і підкориговані ряд інших обмежень.

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