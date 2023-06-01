Президент Румунії вважає, що членство в НАТО якось заважає його країні захищати Молдову.

Румунія не допомагатиме Молдові військами, якщо Росія почне проти Кишинева воєнну операцію. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс на прес-конференції у Кишиневі, де проходить європейський політичний саміт.

Румунський лідер зазначив, що Румунія є членом НАТО, а Молдова — нейтральна країна. Тому він вважає неможливим військове втручання своєї країни, якщо Росія нападе на Молдову.

"У військовому плані я не бачу для нас можливості втрутитися в конфлікт. Але ми можемо допомогти з навчанням військових, підтримати з обладнанням і озброєнням. Є багато способів, якими ми можемо втрутитися і робимо це, щоб допомогти Молдові", — заявив Йоханніс.

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Ситуація в Молдові - останні новини

За словами президента Молдови Майї Санду, Цієї весни Росія зробила спробу повалити владу в Кишиневі. При цьому вона допустила, що Москва не відмовиться від нових спроб позбутися проєвропейського уряду в Молдові.

Тим часом придністровські сепаратисти звернулися до Росії з проханням надіслати їм побільше "миротворців". Тирасполь запевняє, що цей захід викликаний ситуацією в сфері безпеки – нібито їм загрожують якісь терористи.

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