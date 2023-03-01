Дорін Речан нагадав, що частково країну захищає українське ППО.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що російські війська не вторгнеться в країну. Він заявив, що Москва не зможе вести бої на двох фронтах через брак ресурсів.

"У Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що РФ не може увірватися в Молдову військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї. А Придністровський регіон, як і ми, прагне миру і стабільності", - цитує молдавського політика видання NewsMaker.

При цьому він вказав, що Кремль веде гібридну та інформаційну війну, займаючись пропагандою і дезінформацією, а також просуваючи провоєнні наративи.

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У той же час Речан впевнений, що Росія не зможе домогтися успіху, і нагадав, що Молдову захищає система ППО України.

Ситуація в Молдові - що відомо

Москва все ще тримає під своїм контролем так звану "ПМР". За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в Молдові може статися переворот, організований Кремлем.

Водночас Міноборони РФ звинуватило Україну в нібито підготовці "провокацій" на території так званого Придністров'я. У Москві заявили, що українські військові хочуть інсценувати Наступ росіян, щоб створити привід для вторгнення.

28 Лютого речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що на кордоні з Молдовою українські захисники проводять посилені заходи безпека.

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