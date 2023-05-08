Сепаратисти вважають, що без російської армії їм загрожує велика небезпека.

Влада невизнаного Придністров'я попросила Росію надіслати більше російських "миротворців", нібито через збільшені ризики безпеки. Про це в інтерв'ю "РИА Новости" заявив "глава представництва" ПМР в Росії Леонід Манаков.

За його словами, зараз в Придністров'ї дислоковані всього лише близько 450 "миротворців". Їх число сепаратисти хотіли б збільшити.

"Їхня штатна чисельність, встановлена документами комісії, дорівнює 3100 осіб. Така опція є, і вона виправдана з точки зору погіршення ризиків безпеки, в тому числі терористичної загрози", – сказав Манаков.

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Ситуація в Придністров'ї

У лютому російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що Україна нібито готує вторгнення в Придністров'я з метою ліквідувати сепаратистську псевдодержаву. Володимиру Зеленському довелося особисто спростовувати ці чутки.

За словами спікера ВСУ Наталії Гуменюк, наразі росіяни не мають можливості переправляти свої війська в Придністров'я повітрям, оскільки довелося б використовувати повітряний простір України або НАТО.

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