Сполучені Штати Америки мають запровадити проти Російської Федерації нові санкції та покарати Москву за те, що вона використовує мирні переговори для затягування часу.
Таку думку в інтерв'ю Суспільному висловив радник із питань національної безпеки в адміністрації президента Джо Байдена Джейк Салліван. За його словами, орієнтування Дональда Трампа на припинення війни дипломатичним шляхом не є поганим, однак роль посередника або симпатизування Росії призводять до реальних проблем:
"Роль США має бути в тому, щоб Україна за столом переговорів була в найсильнішій позиції з можливих. Це означає, що Вашингтон не мав призупиняти постачання зброї".
Салліван вважає, що нині слушний момент для посилення економічного тиску на Російську Федерацію, бо навіть у Центробанку визнають складне становище, в якому опинилася російська економіка.
"Треба тиснути ще сильніше - й це те, що мають робити США. Не триматись осторонь як нейтральний посередник, не неявно капітулювати перед Володимиром Путіним - а дбати, щоб Україна вийшла з цієї війни зі справедливим і стійким миром", - додав колишній радник.
На його думку, російська сторона використовує переговорний процес для затягування часу - кремлівський правитель Путін намагається відволікати Трампа, продовжуючи вести війну проти України.
"Якби представники США теж були за цим столом, вони побачили б, що росіяни не сприймають переговори всерйоз - і це ускладнило б для президента Трампа можливість сидіти осторонь, не посилюючи тиск на Росію... Думаю, США мають зірвати цю стратегію, перестати це терпіти. Президент Трамп згадував про це кілька разів, казав: "Знаєте, я втомився від усього цього, і, можливо, я запроваджу додаткові санкції проти Росії". Але він так цього й не зробив. Зараз саме час".
Трамп невдоволений Путіним
Як відомо, американського президента неодноразово критикували за надто м'яку позицію щодо Москви та відмов Путіна піти на припинення вогню в Україні.
Дональд Трамп грозив російській стороні санкціями, якщо та не виявить бажання закінчувати війну проти України, однак так і не запровадив нових обмежень.
Тим часом військова допомога Україні була призупинена вже декілька разів. Крім того, російська армія посилила масовані обстріли країни, вбиваючи людей за допомогою дронів-камікадзе та ракет.
Після нещодавньої розмови із Путіним Трамп заявив, що не задоволений кремлівським правителем і його небажанням зупинятися. Він також пообіцяв відправити Україні зброю.