Він закликає нову адміністрацію зірвати плани Путіна.

Сполучені Штати Америки мають запровадити проти Російської Федерації нові санкції та покарати Москву за те, що вона використовує мирні переговори для затягування часу.

Таку думку в інтерв'ю Суспільному висловив радник із питань національної безпеки в адміністрації президента Джо Байдена Джейк Салліван. За його словами, орієнтування Дональда Трампа на припинення війни дипломатичним шляхом не є поганим, однак роль посередника або симпатизування Росії призводять до реальних проблем:

"Роль США має бути в тому, щоб Україна за столом переговорів була в найсильнішій позиції з можливих. Це означає, що Вашингтон не мав призупиняти постачання зброї".

Салліван вважає, що нині слушний момент для посилення економічного тиску на Російську Федерацію, бо навіть у Центробанку визнають складне становище, в якому опинилася російська економіка.

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"Треба тиснути ще сильніше - й це те, що мають робити США. Не триматись осторонь як нейтральний посередник, не неявно капітулювати перед Володимиром Путіним - а дбати, щоб Україна вийшла з цієї війни зі справедливим і стійким миром", - додав колишній радник.

На його думку, російська сторона використовує переговорний процес для затягування часу - кремлівський правитель Путін намагається відволікати Трампа, продовжуючи вести війну проти України.

"Якби представники США теж були за цим столом, вони побачили б, що росіяни не сприймають переговори всерйоз - і це ускладнило б для президента Трампа можливість сидіти осторонь, не посилюючи тиск на Росію... Думаю, США мають зірвати цю стратегію, перестати це терпіти. Президент Трамп згадував про це кілька разів, казав: "Знаєте, я втомився від усього цього, і, можливо, я запроваджу додаткові санкції проти Росії". Але він так цього й не зробив. Зараз саме час".

Трамп невдоволений Путіним

Як відомо, американського президента неодноразово критикували за надто м'яку позицію щодо Москви та відмов Путіна піти на припинення вогню в Україні.

Дональд Трамп грозив російській стороні санкціями, якщо та не виявить бажання закінчувати війну проти України, однак так і не запровадив нових обмежень.

Тим часом військова допомога Україні була призупинена вже декілька разів. Крім того, російська армія посилила масовані обстріли країни, вбиваючи людей за допомогою дронів-камікадзе та ракет.

Після нещодавньої розмови із Путіним Трамп заявив, що не задоволений кремлівським правителем і його небажанням зупинятися. Він також пообіцяв відправити Україні зброю.

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