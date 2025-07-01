Пєсков заявив, що процес "навряд чи можна сильно прискорити порівняно з нинішніми темпами".

У Кремлі відреагували на заяву спецпосланця президента США Кіта Келлога, який звинуватив Росію в затягуванні переговорів з Україною.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ "нічого не затягує", при цьому додав, що процес "навряд чи можна сильно прискорити порівняно з нинішніми темпами".

"Ніхто нічого не затягує. Ми зацікавлені насамперед, щоб домогтися досягнення поставлених цілей, цілей, яких ми намагаємося досягти під час спеціальної військової операції, політико-дипломатичними засобами. Тому ми не зацікавлені в тому, щоб щось затягувати", - заявив Пєсков.

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Він також додав, що виконання досягнутих домовленостей щодо України потребує часу. При цьому він висловив США і команді Дональда Трампа "вдячність за ті зусилля, яких вони докладають для врегулювання в Україні".

Переговори з Росією - новини

Пєсков напередодні заявляв, що темпи переговорів залежать від української позиції та ефективності американського посередництва.

Як заявив військовий експерт Іван Ступак, Росія продовжуватиме тягнути час із переговорами, поки у них є успіхи на фронтах. Тактика РФ ґрунтується на тому, що Сенат з початку липня йде у відпустку, тож до вересня накладати санкції ніхто не буде, і Україна проривних пакетів допомоги від США також не отримає.

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