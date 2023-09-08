На саміті в Індії його замінять віце-прем'єр і міністр економіки.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував заплановану поїздку на саміт G-20 в Індію після позитивного результату тесту на COVID-19.

"Я почуваю себе добре", - прокоментував Санчес у соцмережі. Він уточнив, що "Іспанію будуть чудово представляти віце-прем'єр і міністр економіки".

Як повідомило видання Bloomberg, цього тижня президент США Джо Байден здав кілька тестів на коронавірус. Всі вони показали негативний результат. До таких дій американський лідер був змушений вдатися через позитивний тест на коронавірус у першої леді США Джилл Байден.

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Білий дім оголосив вчора пізно ввечері, що останній тест президента дозволив йому поїхати до Нью-Делі на саміт G-20.

Іспанія та саміт G-20

Хоча Іспанія не є членом "Великої двадцятки", вона регулярно бере участь в її самітах, починаючи з 2008 року.

Саміт G-20 у 2023 році

Нинішній саміт пройде в Індії і стане 18-м за рахунком. Його проведуть 9-10 вересня, хоча спочатку планувалося, що він пройде 1 грудня. Майбутній саміт ознаменувався тим, що країни ніяк не можуть узгодити підсумкову декларацію, яку оприлюднять наприкінці саміту. Справа в тому, що Індія, як головуюча зараз у G20, хоче запропонувати проект підсумкової декларації без засудження агресії РФ проти України.

Високопоставлений представник ЄС заявив на брифінгу, що обговорення проекту декларації "було дуже важким", і досі неясно, чи оприлюднять її. Він вказав, що переговори щодо декларації тривають.

Нагадаємо, минулого року саміт "Великої двадцятки" проходив на Балі.

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