Науседа заручився підтримкою громадськості завдяки своїй позиції щодо України та гучними закликами до союзників по НАТО зміцнити східний кордон військового альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа був обраний у неділю на другий п'ятирічний термін, оскільки виборці балтійської країни переважною більшістю голосів підтримали спадкоємність у зовнішній політиці та жорстку лінію щодо Росії.

Як пише Bloomberg, за даними виборчої комісії, Науседа набрав 76% голосів у другому турі виборів після підрахунку бюлетенів у 90% округів. Його політичний суперник Інгріда Шимоніте, прем'єр-міністр Литви, визнала свою поразку.

Війна Росії проти України домінувала в президентській кампанії в країні з населенням 2,8 мільйона осіб, яка межує з російським Калінінградом на заході та Білорусією на сході.

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Науседа заручився підтримкою громадськості завдяки своїй позиції щодо України та гучними закликами до союзників по НАТО зміцнити східний кордон військового альянсу.

60-річний Науседа вступив у кампанію як фаворит і, здобувши перемогу в першому турі 12 травня, здобув більше схвалень від кандидатів, які були виключені.

Президент Литви відповідає за зовнішню та оборонну політику і має обмежені повноваження з внутрішніх питань, але може накладати вето на законодавство, призначати суддів, співробітників центрального банку та інших чиновників. Глава держави також наділяється мандатом на керівництво урядом і представляє країну на самітах ЄС і НАТО.

У Науседи і Шимоніте було мало розбіжностей з питань безпеки. На внутрішньому фронті Науседа більше апелював до виборців, які підтримують традиційні сімейні цінності, тоді як Шимоніте виступала за більш інклюзивний підхід до таких питань, як права ЛГБТК.

Колишній головний економіст SEB Bank у Вільнюсі, Науседа був політичним аутсайдером до свого обрання главою держави п'ять років тому. Він отримав підтримку соціал-демократичної партії Литви, Партії зелених і фермерів, а також партії "Регіони".

Науседа пообіцяв звернутися до сімейної політики, такої як податкові пільги та доступ до житла. Йому доведеться координувати політику з наступним урядом після того, як 13 жовтня в Литві пройдуть парламентські вибори.

Війна в Україні - позиція Науседи

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що західним країнам потрібно обговорити ідею відправки військ в Україну.

"Я вітав ідею направлення місій на територію України і досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми всі одноголосно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили ту розвідувальну та іншу інформацію, якою ми володіємо", - сказав він.

Науседа заявляв, що оскільки союзникам бракує волі надати Україні обіцяну військову підтримку, Європа має відіграти активнішу роль. За його словами, необхідно негайно сприяти розвитку військових можливостей Литви та ЄС як через закупівлі, так і через іншу співпрацю.

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