Партія з 50 000 тонн зерна, призначеного для Малі, прибула з Росії до порту Конакрі в Гвінеї.

Росія постачає пшеницю у Малі, зміцнюючи зв'язки з одним із найсильніших африканських союзників.

Як повідомляє Bloomberg, новини про відвантаження з'явилися через кілька днів після того, як Росія розірвала угоду, яка давала можливість Україні - одному з найбільших у світі виробників пшениці - експортувати зерно з портів Чорного моря. Африканські країни опинилися в числі тих, хто найбільше постраждав від зростання цін на продовольство, викликаного вторгненням Росії.

Партія з 50 000 тонн зерна, призначеного для Малі, прибула з Росії в порт Конакрі в Гвінеї близько місяця тому, повідомив по телефону зі столиці Бамако офіційний представник міністерства закордонних справ Малі Альфуссейні Сідібе.

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"Пшениця була продана п'яти різним млинам. Ще одна партія в 25 000 тонн знаходиться в Конакрі і незабаром має прибути в Бамако", - сказав представник малійської асоціації борошномелів Саліф Фофана.

Пшениця була поставлена в Малі за ціною близько 220 доларів за тонну, що значно нижче за європейські ціни на зерно, які в даний час становлять близько 292 доларів за тонну.

Війна в Україні та позиція Малі

Малі була однією з шести країн, які проголосували разом з Росією проти резолюції ООН про те, що Росія має залишити територію України.

Ситуація із зерном

З початку російського вторгнення агресор активно краде українське зерно. Станом на 17 червня 2022 року Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів. Більша частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена судами.

Станом на кінець 2022 року окупанти вивезли 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій.

У червні 2022 року повідомлялося про те, що Кремль намагається продати вкрадене в Україні зерно країнам Африки.

Станом на липень 2023 року Росія продовжує красти українське зерно.

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