Сіярто заявив, що саміт хоче перешкодити досягненню угоди щодо миру в Україні.

На думку міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, саміт європейських лідерів у Парижі, який відбувається 17 лютого, має на меті "перешкодити досягненню угоди щодо миру в Україні". Про це, за інформацією видання Bloomberg, він заявив під час візиту до Астани.

"Сьогодні в Парижі ми бачимо зібрання провійськових, антитрампівських, розчарованих європейських лідерів, які хочуть перешкодити досягненню угоди щодо миру в Україні. Натомість ми підтримуємо зусилля Дональда Трампа (президента США, - ред.) та переговори між США та Росією", - сказав Сіярто.

Угорський дипломат підкреслив, що Будапешт вважає політику Трампа щодо прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним більш перспективною.

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"Звернення США до Росії підтверджує давню політику Угорщини щодо збереження відкритих каналів зв’язку для уряду в Москві", - додав Сійярто.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон на саміт у Парижі запросив сім країн, зокрема Великобританію. Водночас Угорщина на зустріч не була запрошена.

Саміт європейський лідерів у Парижі: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Макрон скликав екстрений саміт у Парижі, щоб обговорити ситуацію в Європі після останніх заяв адміністрації президента США Дональда Трампа, а також представників його адміністрації під час Мюнхенської безпекової конференції.

Лідери ЄС планували обговорити у Парижі варіант "автоматичного" набуття Україною членства в НАТО, якщо Росія раптом порушить режим припинення вогню після того, як буде укладено мирну угоду між країнами. Цю ідею підтримав, зокрема, президент Фінляндії Александр Стубб.

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