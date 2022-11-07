Спікер президента РФ сказав, коли буде відомо, чи відвідає російський лідер саміт в Індонезії.

Президент Індонезії Джоко Відодо розмовляв з очільником Російської Федерації Володимиром Путіним і майже впевнений у тому, що російський колега не відвідає саміт "Великої двадцятки" (G20) на індонезійському острові Балі.

За словами індонезійського лідера, у нього є "сильне відчуття", що президент РФ не візьме участь у заході, пише Financial Times.

7 листопада прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава Росії прийме рішення щодо участі в саміті "Великої двадцятки" до кінця тижня, пише "РИА Новости".

Відео дня

"...ми проінформуємо вас усіх, коли рішення буде прийнято (про поїздку на захід - Ред.)", - заявив спікер.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту відкликати запрошення, відправлене Володимиру Путіну для участі в саміті G20, оскільки він публічно визнав віддачу наказу про ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі та мирних громадянах.

Саміт "Великої двадцятки" на Балі - найважливіші новини

Захід заплановано на 15-16 листопада.

Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого, президент США Джо Байден висловився за виключення РФ з G20.

Варто зазначити, що наприкінці квітня Джоко Відодо запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті "Великої двадцятки".

Довідка УНІАН. "Велика двадцятка" - це клуб держав з найрозвиненішою економікою, чи з такою, що розвивається. До складу G20 входять Австралія, США, Канада, Європейський Союз, Аргентина, Бразилія, Японія, Туреччина, Мексика, Росія, Китай, Німеччина, Італія, Великобританія, Франція, Індія, Індонезія, Саудівська Аравія, Південно-Африканська Республіка та Південна Корея.

Вас також можуть зацікавити новини: